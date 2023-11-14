Внаслідок стрілянини в ресторані Барріос-Альтос у Перу загинув 41-річний колишній вінгер Анрі Колан. Про це повідомила Marca з посиланням EFE.

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Поліція підтвердила, що Колан отримав шість кульових поранень близько шостої ранку. Нападників наразі ідентифікувати не вдалося.

Анрі Колан всю свою кар'єру провів в чемпіонаті Перу. Він грав за такі клуби, як Спорт Бойз, Спорт Кристал, Аякучо та Сесар Вальєхо. Загалом Колан взяв участь в 359 матчах, в яких забив 26 голів та віддав 48 асистів.

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