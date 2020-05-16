Помер батько Андрія Павелка

Василь Павелко – батько президента УАФ Андрія Павелка – пішов із життя.

Трагічну звістку повідомив легендарний нападник київського Динамо Ігор Бєланов на своїй сторінці у Фейсбук.

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"Сьогодні з глибоким сумом дізнався про те, що пішов із життя батько Андрія Павелка, керівника Асоціації футболу України.

Від імені Олега Блохіна та від себе особисто висловлюю щирі співчуття Андрію та його сім'ї. Знаємо, яке безмежне горе втрачати батьків... Сил і витримки тобі, друже! Завжди поруч з тобою", – написав Бєланов.