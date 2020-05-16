Умер отец Андрея Павелко

Василий Павелко – отец президента УАФ Андрея Павелко – ушел из жизни.

Трагичное известие сообщил легендарный нападающий киевского Динамо Игорь Беланов на своей странице в Фейсбук.

Юный одноклубник Малиновского умер от аневризмы

"Сегодня с глубокой скорбью узнал о том, что ушел из жизни отец Андрея Павелко, руководителя Ассоциации футбола Украины.

От имени Олега Блохина и от себя лично выражаю искренние соболезнования Андрею и его семье. Знаем, какое безграничное горе терять родителей... Сил и выдержки тебе, друг! Всегда рядом с тобой", – написал Беланов.