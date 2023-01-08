Чеський тренер російського Оренбурга Марцел Лічка не відчуває докорів сумління через те, що продовжує працювати на країну-агресора.

"Звичайно, те, що відбувається в Україні, дуже сумно. Ніколи не думав, що щось подібне може статися у ХХІ столітті.

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Але я завжди казав, що спорт поза політикою, при цьому ще раніше працював у Росії. Нарешті, у мене чинний контракт із Оренбургом, тож на решту мені начхати. Тим більше, що я не можу сказати, що мої знайомі засуджують мене за те, що я продовжую працювати в Росії. Вони розуміють, що я тут заради спорту", – цитує Лічку iSport.cz.

Нагадаємо, у 2019 році чех вперше привів до чемпіонства Динамо Брест, у складі якого на той час виступали три українці: Артем Мілевський, Олександр Нойок та Олексій Хобленко.

До слова, 45-річний фахівець очолює Оренбург з серпня 2020 року.

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