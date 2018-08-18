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Полунін: Для Динамо матч проти Олександрії буде не менш складним, ніж проти Славії

08:00 4 Читать на русском
Полунін: Для Динамо матч проти Олександрії буде не менш складним, ніж проти Славії
ФК Олександрія / офіційний сайт клубу

Екс-хавбек Дніпра, Карпат та Нюрнберга Андрій Полунін поділився очікуваннями від матчу 5-го туру УПЛ між Динамо та Олександрією.

"Для Динамо, впевнений, матч з Олександрією буде не менш складним, ніж проти Славії. І кияни, і олександрійці в чемпіонаті йдуть поки без втрат. Напевно Олександр Хацкевич застосує ротацію, оскільки вже наступного тижня матч Ліги чемпіонів проти Аякса, який зараз важливіше чемпіонату.

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Вважаю, що над олександрійцями не висітиме вантаж відповідальності за результат, тому вони зможуть зіграти в свій футбол і дати справжній бій віце-чемпіону країни.

Але перемогу все-таки віддам киянам, які хоч перемагають мінімально, роблять це впевнено", – цитує Полуніна Команда1.

Матч Динамо – Олександрія відбудеться сьогодні, 18 серпня, початок о 19:30.

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Динамо - Олександрія: Субота 18 серпня 2018

Динамо
до матчу
18
год
:
38
хв
Олександрія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Динамо Динамо Олександрія Олександрія Андрій Полунін Динамо - Олександрія
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