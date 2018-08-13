toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ДИНАМО - СЛАВІЯ ПРАГА ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Олександрія продовжила рекордну клубну серію без поразок

10:42 376 Читать на русском
Олександрія продовжила рекордну клубну серію без поразок
Олександрія продовжує перемагати / фото: ФК Олександрія

В матчі 4 туру УПЛ 2018/19 Олександрія мінімально перемогла Арсенал-Київ та встановила відразу три цікаві клубні досягнення.

Несподіваний лідер чемпіонату України продовжує дивувати. Підопічні Шарана здобули вже четверту "суху" перемогу поспіль.

Олександрія мінімально обіграла Арсенал-Київ і повернулася на перше місце УПЛ

Перемога у матчі проти Арсенала стала 50 в елітному дивізіоні країни. Олександрія не програє в матчах УПЛ вже 16 поєдинків поспіль –11 перемог та 5 нічиїх. Востаннє олександрійці програвали ще у лютому.

Окрім цього, "суха" серія Олександрії в українській Прем'єр-лізі налічує вже 450 хвилин.

Олександрія стала одноосібним лідером, Шахтар знову зім'яв Ворсклу. Найкоротші підсумки 4 туру УПЛ

Джерело: Футбол 24
Україна4 тур

Олександрія - Арсенал-Київ: Неділя 12 серпня 2018

Олександрія
Матч завершено
1 : 0
Арсенал-Київ
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Олександрія - Арсенал-Київ Олександрія Олександрія Рекорди
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
6
год
:
48
хв
Прогрес
19:00
Уфа
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук