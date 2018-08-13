Олександрія продовжила рекордну клубну серію без поразок

В матчі 4 туру УПЛ 2018/19 Олександрія мінімально перемогла Арсенал-Київ та встановила відразу три цікаві клубні досягнення.

Несподіваний лідер чемпіонату України продовжує дивувати. Підопічні Шарана здобули вже четверту "суху" перемогу поспіль.

Олександрія мінімально обіграла Арсенал-Київ і повернулася на перше місце УПЛ

Перемога у матчі проти Арсенала стала 50 в елітному дивізіоні країни. Олександрія не програє в матчах УПЛ вже 16 поєдинків поспіль –11 перемог та 5 нічиїх. Востаннє олександрійці програвали ще у лютому.

Окрім цього, "суха" серія Олександрії в українській Прем'єр-лізі налічує вже 450 хвилин.

Олександрія стала одноосібним лідером, Шахтар знову зім'яв Ворсклу. Найкоротші підсумки 4 туру УПЛ