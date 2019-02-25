toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ЗОРЯ ШАХТАР - ОЛЕКСАНДРІЯ

Полунін: Динамо випереджає Шахтар в аспекті своїх вихованців та їхньої перспективи

09:15 710 Читать на русском
Полунін: Динамо випереджає Шахтар в аспекті своїх вихованців та їхньої перспективи
Андрій Полунін / Фото: соцмережі

Екс-півзахисник Дніпра і збірної України Андрій Полунін поділився думкою про чемпіонську гонку в УПЛ.

"Попереду ще довга частина чемпіонату. Якщо Шахтар виграє, а Динамо втратить очки, відрив буде солідним. На папері Шахтар буде майже чемпіон, з урахуванням того, що в чемпіонаті "гірникам" мало хто може скласти конкуренцію.

Шахтар – Олександрія: анонс матчу УПЛ

Але Динамо показало, що воно починає весну в хорошій формі, на позитивному настрої. Київська молодь помітно прогресує. У грі з Олімпіакосом вона виглядала гідно. Також матч юнацької команди проти Ювентуса показав, що у киян якісні клубні вихованці. В аспекті своїх вихованців і їхньої перспективи зараз Динамо випереджає Шахтар", – сказав Полунін у коментарі Команда 1.

Динамо – Зоря: анонс матчу УПЛ

Теги
Динамо Динамо Андрій Полунін Шахтар Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
3
хв
Динамо
18:30
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук