Полунін: Динамо випереджає Шахтар в аспекті своїх вихованців та їхньої перспективи

Екс-півзахисник Дніпра і збірної України Андрій Полунін поділився думкою про чемпіонську гонку в УПЛ.

"Попереду ще довга частина чемпіонату. Якщо Шахтар виграє, а Динамо втратить очки, відрив буде солідним. На папері Шахтар буде майже чемпіон, з урахуванням того, що в чемпіонаті "гірникам" мало хто може скласти конкуренцію.

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Але Динамо показало, що воно починає весну в хорошій формі, на позитивному настрої. Київська молодь помітно прогресує. У грі з Олімпіакосом вона виглядала гідно. Також матч юнацької команди проти Ювентуса показав, що у киян якісні клубні вихованці. В аспекті своїх вихованців і їхньої перспективи зараз Динамо випереджає Шахтар", – сказав Полунін у коментарі Команда 1.

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