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Полунин: Динамо опережает Шахтер в аспекте своих воспитанников и их перспективы

09:18 88 Читати українською
Полунин: Динамо опережает Шахтер в аспекте своих воспитанников и их перспективы
Андрей Полунин / Фото: соцсети

Экс-полузащитник Днепра и сборной Украины Андрей Полунин поделился мнением о чемпионской гонке в УПЛ.

"Впереди еще долгая часть чемпионата. Если Шахтер выиграет, а Динамо потеряет очки, отрыв будет солидным. На бумаге Шахтер будет почти чемпион, с учетом того, что в чемпионате "горнякам" мало кто может составить конкуренцию.

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Но Динамо показало, что оно начинает весну в хорошей форме, на позитивном настроении. Киевская молодежь заметно прогрессирует. В игре с Олимпиакосом она выглядела достойно. Также матч юношеской команды против Ювентуса показал, что у киевлян качественные клубные воспитанники. В аспекте своих воспитанников и их перспективы сейчас Динамо опережает Шахтер", – сказал Полунин в комментарии Команда 1.

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Динамо Киев Динамо Киев Андрей Полунин Шахтер Шахтер
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