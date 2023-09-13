Фернанду Сантуш звільнений з посади головного тренера національної збірної Польщі. Йому не пробачили провалу у відборі на чемпіонат Європи-2024.

У середу, 13 вересня, Польський футбольний союз (PZPN) оголосив про відставку Фернанду Сантуша з посади головного тренера збірної Польщі. Про це інформує офіційний сайт організації.

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Це звільнення відбулося через два дні після поразки "Кадри" від Албанії (0:2). Після п'яти матчів у групі Е відбору на Євро-2024 Польща посідає передостаннє четверте місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі лише 6 очок.

"Ми дякуємо Фернанду Сантушу за роботу з нашою збірною і бажаємо йому успіхів у подальшій кар'єрі", – зазначив президент PZPN Цезари Кулеша.

Нагадаємо, що у 2016 році Сантуш привів збірну Португалії до перемоги на чемпіонаті Європи. 68-річний фахівець очолив Польщу лише на початку 2023 року, не протримавшись і 9-ти місяців. Під його керівництвом "Кадра" зіграла тільки 6 поєдинків.

Ім'я нового тренера збірної Польщі обіцяють оголосити найближчими днями.

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