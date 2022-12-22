Наставник збірної Польщі Чеслав Міхнєвіч не продовжить роботу з Лєвандовскі та Ко. Місцева федерація шукає нового тренера.

Міхнєвіч покидає посаду головного тренера збірної Польщі. Контракт тренера розрахований до кінця 2022 року, а федерація вирішила його не продовжувати, повідомляє офіційний сайт організації.

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Польща шукає нового тренера. Один з варіантів – Андрій Шевченко. Президент федерації Церази Кулеша озвучив вимоги до наступного тренера: "Ми хочемо, щоб збірну тренував фахівець, який гарантує розвиток і зможе досягати поставлених цілей. Новий тренер повинен покращити імідж збірної та повернути довіру вболівальників. Вибір тренера – наш пріоритет".

Шевченко претендував на роботу в збірній Польщі ще рік тому, але тоді вибір впав на Міхнєвіча. За 2022-й поляки провели 13 матчів: 5 виграли, 5 програли, 3 звели до нічиєї. На ЧС-2022 Польща вийшла з групи, але вилетіла в 1/8 фіналу від Франції.

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