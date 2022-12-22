Наставник сборной Польши Чеслав Михневич не продолжит работу с Левандовски и Ко. Местная федерация ищет нового тренера.

Михневич покидает пост главного тренера сборной Польши. Контракт тренера рассчитан до конца 2022 года, а Федерация решила его не продлевать, сообщает официальный сайт организации.

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Польша ищет нового тренера. Один из вариантов – Андрей Шевченко. Президент федерации Церазы Кулеша озвучил требования к следующему тренеру: "Мы хотим, чтобы сборную тренировал специалист, который гарантирует развитие и сможет достигать поставленных целей. Новый тренер должен улучшить имидж сборной и вернуть доверие болельщиков. Выбор тренера – наш приоритет".

Шевченко претендовал на работу в сборной Польши еще год назад, но тогда выбор пал на Михневича. За 2022-й поляки провели 13 матчей: 5 выиграли, 5 проиграли, 3 свели к ничьей. На ЧМ-2022 Польша вышла из группы, но вылетела в 1/8 финала от Франции.

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