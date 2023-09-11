Збірна Польщі зазнала поразки у грі відбору до Євро-2024 з Албанією, через що доля наставника "Кадри" Фернанду Сантуша тримається на волосині.

Невдалі результати збірної Польщі у відборі до Євро-2024 можуть стати причиною відставки Фернанду Сантуша. Журналіст Томаш Зєлінскі зазначив, що "Кадру" може очолити екс-тренер Ракува Марек Папшун, повідомляє Meczyki.

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"Ми за 45 хвилин змінимо головного тренера, якщо нічого не зміниться. Вже після Молдови були натяки і кандидатура Марека Папшуна має чимало переваг", – написав Зєлінскі у своєму твіттері.

Нагадаємо, що Папшун очолював Ракув у минулому сезоні, за який виступає Владислав Кочергін, з яким виграв чемпіонат. Саме поляка називали одним із претендентів на заміну Мірчі Луческу в Динамо влітку 2023 року. Наразі Папшун залишається без роботи.

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