Сборная Польши потерпела поражение в игре отбора к Евро-2024 с Албанией, из-за чего судьба наставника "Кадры" Фернанду Сантуша держится на волоске.

Неудачные результаты сборной Польши в отборе к Евро-2024 могут стать причиной отставки Фернанду Сантуша. Журналист Томаш Зелински отметил, что "Кадру" может возглавить экс-тренер Ракува Марек Папшун, сообщает Meczyki.

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"Мы за 45 минут изменим главного тренера, если ничего не изменится. Уже после Молдовы были намеки и кандидатура Марека Папшуна имеет немало преимуществ", – написал Зелински в своем твиттере.

Напомним, что Папшун возглавлял Ракув в прошлом сезоне, за который выступает Владислав Кочергин, с которым выиграл чемпионат. Именно поляка называли одним из претендентов на замену Мирчи Луческу в Динамо летом 2023 года. Сейчас Папшун остается без работы.

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