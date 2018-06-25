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Польща – Колумбія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було

24 червня 23:01 2183 Читать на русском
Польща – Колумбія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було
Польща – Колумбія: стартові склади на матч ЧС-2018

Стали відомі стартові склади на матч 2 туру групи H між Польщею та Колумбією. Поєдинок завершився перемогою Колумбїї з рахунком 3:0.

Матч та онлайн-трансляція Польща – Колумбія розпочались о 21:00.

Польща – Колумбія – відео голів та огляд матчу

Польща: Щенсни, Піщек, Паздан, Беднарек, Берешиньскі, Крихов'як, Гуральскі, Зєлінскі, Рибус, Лєвандовскі, Ковнацкі

Колумбія: Оспіна, Аріас, Міна, Мохіка, Давінсон Санчес, Барріос, Агілар, Хамес Родрігес, Куадрадо, Кінтеро, Фалькао.

Колумбія розгромила Польщу та залишила її за бортом Мундіалю

ЧС-2018 2 тур

Польща - Колумбія: Неділя 24 червня 2018

Польща
Матч завершено
0 : 3
Колумбія
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ЧС 2018 Польща - Колумбія Польща Польща Колумбія Колумбія Головне
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