Польща – Колумбія: Лєвандовскі назвав причину провалу поляків на ЧС-2018

Нападник збірної Польщі Роберт Лєвандовскі прокоментував поразку національної команди від збірної Колумбії (0:3) в матчі групи H на чемпіонаті світу-2018.

"Ми боролися, робили все, що могли, але цього виявилося недостатньо. Багато факторів не спрацювали на чемпіонаті світу, нам не вистачило якості", – сказав Лєвандовскі в коментарі офіційному сайту ФІФА.

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Відзначимо, що поляки програли колумбійцям із рахунком 0:3. М'ячі в складі "кав'ярників" забили Єррі Міна, Радамель Фалькао і Хуан Куадрадо. Хавбека збірної Колумбії Хамеса Родрігеса назвали найкращим гравцем матчу – він зробив 2 асисти. Збірна Польщі стала першою командою з Європи, яка після двох турів втратила шанси на вихід у плей-офф.

У заключному турі збірна Польщі зустрінеться з Японією у Волгограді. Поєдинок відбудеться 28 червня.