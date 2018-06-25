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Польща – Колумбія: Хамес Родрігес визнаний найкращим гравцем матчу

24 червня 23:56 210 Читать на русском
Польща – Колумбія: Хамес Родрігес визнаний найкращим гравцем матчу
Хамес Родрігес / фото із соцмереж

Півзахисник збірної Колумбії Хамес Родрігес став найкращим гравцем поєдинку 2 туру ЧС-2018 Польща – Колумбія.

Збірна Колумбії розгромила Польщу в матчі 2 туру ЧС-2018 з рахунком 3:0 та зберегла шанси на вихід в 1/8 фіналу.

Польща – Колумбія – 0:3 – відео голів і огляд матчу

Найкращим гравцем поєдинку став Хамес Родрігес, який відзначився двома гольовими передачами, інформує офіційний твіттер ЧС-2018.

До слова, Польща після цього матчу першою серед європейських збірних втратила шанси на вихід у плей-офф Мундіалю. Що стосується Колумбії, то південноамериканці набрали 3 очки після 2 турів та посідають 3 місце в групі.

ЧС-2018 2 тур

Польща - Колумбія: Неділя 24 червня 2018

Польща
Матч завершено
0 : 3
Колумбія
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Теги
ЧС 2018 Польща - Колумбія Колумбія Колумбія Хамес Родрігес Хамес Родрігес
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