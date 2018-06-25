Польша – Колумбия: Левандовски назвал причину провала поляков на ЧМ-2018

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал поражение национальной команды от сборной Колумбии (0:3) в матче группы H на чемпионате мира-2018.

"Мы сражались, делали все, что могли, но этого оказалось недостаточно. Многие факторы не сработали на чемпионате мира, нам не хватило качества", – сказал Левандовски в комментарии официальному сайту ФИФА.

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Отметим, что поляки проиграли колумбийцам со счетом 0:3. Мячи в составе "кофейщиков" забили Йерри Мина, Радамель Фалькао и Хуан Куадрадо. Хавбека сборной Колумбии Хамеса Родригеса назвали лучшим игроком матча – он сделал 2 ассиста. Сборная Польши стала первой командой из Европы, которая после двух туров потеряла шансы на выход в плей-офф.

В заключительном туре сборная Польши встретится с Японией в Волгограде. Поединок состоится 28 июня.