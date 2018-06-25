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Польша – Колумбия: Хамес Родригес признан лучшим игроком матча

24 июня 23:56 23 Читати українською
Польша – Колумбия: Хамес Родригес признан лучшим игроком матча
Хамес Родригес / фото из соцсетей

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес стал лучшим игроком поединка 2 тура ЧМ-2018 Польша – Колумбия.

Сборная Колумбии разгромила Польшу в матче 2 тура ЧМ-2018 со счетом 3:0 и сохранила шансы на выход в 1/8 финала.

Польша – Колумбия – 0:3 – видео голов и обзор матча

Лучшим игроком поединка стал Хамес Родригес, который отметился двумя голевыми передачами, информирует официальный твиттер ЧМ-2018.

К слову, Польша после этого матча первой среди европейских сборных потеряла шансы на выход в плей-офф Мундиаля. Что касается Колумбии, то южноамериканцы набрали 3 очка после 2 туров и занимают 3 место в группе.

ЧМ-2018 2 тур

Польша - Колумбия: Воскресенье 24 июня 2018

Польша
Матч окончен
0 : 3
Колумбия
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Теги
ЧМ 2018 Польша - Колумбия Колумбия Колумбия Хамес Родригес Хамес Родригес
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