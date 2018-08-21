Поліція направила до суду кримінальні провадження на лжесвідків ДТП за участі Димінського

Голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що трьом особам, які давали неправдиві свідчення у справі з аварією за участі Димінського, оголосили про підозру.

"Слідство завершило розслідування стосовно трьох учасників цієї події. Їм оголосили підозри, направили провадження до суду – щодо неправдивих показів. Деякі учасники цієї дорожньо-транспортної пригоди приховали від слідства правду. Що стосується четвертої особи – розслідування закінчується, справу буде скеровано до суду – також за неправдиві покази", – зазначив очільник Нацполіції.

Ще один, п’ятий учасник пригоди, який за версією слідства є основним винуватцем ДТП, оголошений у розшук та наразі перебуває за межами держави, повідомляється на офіційному сайті Національної поліції.

Димінський вибув зі складу власників телеканалу "ZIK"

Нагадаємо, раніше за клопотанням Генпрокуратури України Димінському було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою через підозри в скоєнні смертельного ДТП в серпні минулого року.