Полиция направила в суд уголовные производства на лжесвидетелей ДТП с участием Дыминского

Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что трем лицам, которые давали ложные показания по делу с аварией с участием Дыминского, объявили о подозрении.

"Следствие завершило расследование в отношении трех участников этого события. Им объявили подозрения, направили производства в суд – по поводу ложных показаний. Некоторые участники этого дорожно-транспортного происшествия скрыли от следствия правду. Что касается четвертой лица – расследование заканчивается, дело будет направлено в суд – также за ложные показания", – отметил глава Нацполиции.

Еще один, пятый участник происшествия, который по версии следствия является основным виновником ДТП, объявлен в розыск и сейчас находится за пределами государства, сообщается на официальном сайте Национальной полиции.

Дыминский выбыл из состава собственников телеканала "ZIK"

Напомним, ранее по ходатайству Генпрокуратуры Украины Диминскому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей из-за подозрений в совершении смертельного ДТП в августе прошлого года.