Поліція Лас-Вегаса видала ордер на отримання ДНК Роналду у справі щодо згвалтування

Лідер Ювентуса Кріштіану Роналду все ще не виплутався зі скандалу щодо звинувачення у згвалтуванні мешканки США Кетрін Майорги.

Нагадаємо, кілька місяців тому Кріштіану Роналду звинуватили у згвалтуванні. Американка Кетрін Майорга розповіла, що португалець згвалтував її в Лас-Вегасі у 2009 році, а нещодавно ще одна "жертва" Кріштіану пообіцяла допомогти довести справу до кінця.

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Тепер же стало відомо, що поліція Лас-Вегаса видала ордер на отримання ДНК Кріштіану Роналду. Правоохоронці вже направили відповідний запит в Італію, повідомляє Wall Street Journal.

Після отримання ДНК португальця поліція встановить, чи відповідає вона зразку, знайденому на платті Майорги, у якому дівчина була одягнена на момент статевого акту з Кріштіану.

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