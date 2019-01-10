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Поліція Лас-Вегаса видала ордер на отримання ДНК Роналду у справі щодо згвалтування

21:49 1 Читать на русском
Поліція Лас-Вегаса видала ордер на отримання ДНК Роналду у справі щодо згвалтування
Кріштіану Роналду / фото із соцмереж

Лідер Ювентуса Кріштіану Роналду все ще не виплутався зі скандалу щодо звинувачення у згвалтуванні мешканки США Кетрін Майорги.

Нагадаємо, кілька місяців тому Кріштіану Роналду звинуватили у згвалтуванні. Американка Кетрін Майорга розповіла, що португалець згвалтував її в Лас-Вегасі у 2009 році, а нещодавно ще одна "жертва" Кріштіану пообіцяла допомогти довести справу до кінця.

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Тепер же стало відомо, що поліція Лас-Вегаса видала ордер на отримання ДНК Кріштіану Роналду. Правоохоронці вже направили відповідний запит в Італію, повідомляє Wall Street Journal.

Після отримання ДНК португальця поліція встановить, чи відповідає вона зразку, знайденому на платті Майорги, у якому дівчина була одягнена на момент статевого акту з Кріштіану.

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