"Роналду – психопат, тиран і брехун", – нова "жертва" португальця виступила із шокуючою заявою

Телевізійна британська зірка Жасмін Леннард заявила про свої стосунки з форвардом Ювентуса Кріштіану Роналду та пообіцяла допомогти довести його вину в згвалтуванні Кетрін Майорги.

"Після довгих роздумів я вирішила запропонувати Кетрін Майорзі та її адвокатам свою допомогу в справі про згвалтування. У мене є інформація, яка допоможе в цій справі.

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Ніхто навіть не здогадується, який він насправді. Якби ви знали хоча б половину, ви б злякалися. Я більше не можу сидіти і дивитися, як він бреше.

У мене були стосунки з ним десять років тому, і останні півтора року ми регулярно контактували. У мене є повідомлення і записи, які допоможуть Кетрін та її команді показати його справжню натуру.

Є сотні повідомлень, в яких він сміється над тим, як він психологічно знущається над матір'ю своєї дитини і ставиться до неї як до лайна. Історії сексуальних домагань, схожі на історію Майорги. Бесіди наодинці, коли він зізнається і розповідає, що має серйозні психічні проблеми. Вся неправда про його дітей та їх матерів. Він тиран і брехун. Усе його життя – брехня. Чортів психопат.

Мені надходили погрози щодо мене і моєї сім'ї. Я знаю, що він найняв детективів, щоб стежити за мною. Мені сказали, що якщо я буду з кимось зустрічатися або покину свій будинок, то мене вкрадуть, розріжуть і викинуть в річку. У мене є докази. Він психопат.

Ніхто б не повірив мені, якби у мене не було доказів, але, на щастя, їх у мене достатньо", – написала Леннард в Твіттері.

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