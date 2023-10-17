Як виявилось, у теракті в Брюсселі перед матчем відбору до Євро-2024 між Бельгією та Швецією є кілька підозрюваних, повідомляє Lalibre.

Терорист, який зірвав матч відбору до Євро-2024, був заарештований

У тунісця Абдесалема Л., якого застрелили при затриманні, знайшли зброю, яку використали під час злочину. Повідомляється, що він міг мати двох спільників, яких і досі розшукують.

Додамо, що через це був перерваний матч між Бельгією та Швецією, а в місті оголосили найвищий рівень терористичної небезпеки. Від рук злочинця загинуло двоє шведських уболівальників, ще один потрапив до лікарні.

Євро-2024, відбір: матч Бельгія – Швеція не дограли через теракт, Нідерланди з двома пенальті виграли битву за 2 місце