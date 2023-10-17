Дело с терактом в Брюсселе до сих пор не завершено.

Как оказалось, в теракте в Брюсселе перед матчем отбора к Евро-2024 между Бельгией и Швецией есть несколько подозреваемых, сообщает Lalibre.

Террорист, сорвавший матч отбора к Евро-2024, был арестован

У тунисца Абдесалема Л., которого застрелили при задержании, нашли оружие, используемое во время преступления. Сообщается, что он мог иметь двух сообщников, которых до сих пор разыскивают.

Добавим, что из-за этого был прерван матч между Бельгией и Швецией, а в городе объявили самый высокий уровень террористической опасности. От рук преступника погибли двое шведских болельщиков, еще один попал в больницу.

Евро-2024, отбор: матч Бельгия – Швеция не доиграли из-за теракта, Нидерланды с двумя пенальти выиграли битву за 2 место