"Показав Зінченку, як треба бити", – хавбек Ворскли Габелок потролив гравця Манчестер Сіті

Півзахисник Ворскли Артем Габелок розповів, як провів зимову відпустку та поділився враженнями від дебютного гола Олександра Зінченка за Манчестер Сіті.

"Настрій супер. Добре відпочили, приїхали зі свіжими силами. Всіх раді бачити. Свята пройшли відмінно. Багато де побували. І з новими силами приступаємо до роботи.

Зінченко розкішно забив дебютний гол у складі Манчестер Сіті

Що мене вразило, так це Англія. Лондон, Манчестер. Я приїхав до Дня народження Саші Зінченка, ми добре посиділи. Бачив, як він недавно відзначився за Сіті. Справа в тому, що ми виходили на поле, я показав йому пару вправ, показав, як потрібно бити. Ось хлопець відразу і забив.

Танці? Я йому відразу сказав: "Саня, це не твоє. Будь ласка, давай не гратимемо в ці ігри". Що стосується караоке, то цей вид діяльності йому ближчий. Але це вже не моє", – цитує Габелка офіційний сайт Ворскли.

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