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Погребняк потрапив у лікарню – екс-одноклубнику Тимощука і його дружині з дітьми діагностували коронавірус

15:48 558 Читать на русском
Погребняк потрапив у лікарню – екс-одноклубнику Тимощука і його дружині з дітьми діагностували коронавірус
Погребняк та Тимощук / УЄФА

Відомий російський нападник Павло Погребняк та його рідні підхопили сумнозвісний COVID-19.

36-річний екс-нападник збірної Росії, який зараз виступає за Урал, здав позитивний тест на коронавірус. Хвороба прогресує настільки швидко, що Погребняк опинився у лікарні з двосторонньою пневмонією. Також у нього висока температура та кашель.

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Окрім самого футболіста, хворобу діагностували у його дружини та трьох синів. Усі вони наразі перебувають вдома з високою температурою та іншими симптомами, повідомляє Championat з посиланням на слова дружини Погребняка.

Зауважимо, у складі Зеніта Погребняк виграв Кубок УЄФА 2007/08. Тоді ж за пітерський клуб виступав і Анатолій Тимощук. Також 36-річний форвард пограв за Штутгарт та Фулхем, а у складі збірної Росії став бронзовим призером Євро-2008.

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Теги
коронавірус Павло Поґребняк Павло Поґребняк Урал Урал Росія
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