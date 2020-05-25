Погребняк попал в больницу – экс-одноклубнику Тимощука и его жене с детьми диагностировали коронавирус

Известный российский нападающий Павел Погребняк и его родные подхватили печально известный COVID-19.

36-летний экс-нападающий сборной России, который сейчас выступает за Урал, сдал положительный тест на коронавирус. Болезнь прогрессирует настолько быстро, что Погребняк оказался в больнице с двусторонней пневмонией. Также у него высокая температура и кашель.

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Кроме самого футболиста, болезнь диагностировали у его жены и троих сыновей. Все они сейчас находятся дома с высокой температурой и другими симптомами, сообщает Championat со ссылкой на слова жены Погребняка.

Заметим, что в составе Зенита Погребняк выиграл Кубок УЕФА 2007/08. Тогда же за питерский клуб выступал и Анатолий Тимощук. Также 36-летний форвард поиграл за Штутгарт и Фулхэм, а в составе сборной России стал бронзовым призером Евро-2008.

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