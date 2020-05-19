Капітан збірної України програв фінал Ліги чемпіонів і спровокував скандал – історичний тріумф Челсі та жах Баварії

19 травня 2012 року відбувся один з найдраматичніших фіналів в історії Ліги/Кубка чемпіонів. Баварія на Альянц-Арені з Анатолієм Тимощуком поступилася Челсі в серії післяматчевих пенальті.

Баварія та Челсі у півфіналі Ліги чемпіонів вибили іспанських грандів – Реал і Барселону відповідно. Фаворитом вирішального поєдинку небезпідставно вважали команду Юппа Хайнкеса – тим більше, матч проходив на Альянц-Арені в Мюнхені. Баварія увійшла в історію як перша команда, яка грала фінал ЛЧ на домашньому стадіоні. З перших хвилин на поле вийшов і Анатолій Тимощук, ставши другим українцем після Андрія Шевченка, який зіграв у фіналі Ліги чемпіонів.

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За два роки до того – у фіналі ЛЧ 2009/10 проти Інтера – Тимощук провів весь матч в запасі, але цього разу Хайнкес дав шанс тодішньому лідеру збірної України. Анатолій вийшов у центрі захисту, склавши пару Жерому Боатенгу. Завдання центрбеків було непростим – потрібно було втримати Дідьє Дрогба, який вважався головною ударною силою Челсі. До слова, лондонці грали лише другий фінал Ліги чемпіонів у своїй історії, тоді як для Баварії це був вже дев'ятий подібний поєдинок (з урахуванням Кубка європейських чемпіонів). Свій рекордсмен був і у складі команди Роберто Ді Маттео – вперше в історії ЛЧ у фіналі вийшов гравець, для якого цей матч став дебютним в турнірі. Ним став півзахисник Раян Бертранд.

Баварія переважала суперника протягом всієї гри. Мюнхенці створили куди більше нагод – відзначитися могли Рібері, Роббен та Гомес, але м'яч вперто не йшов у ворота. Челсі переважно захищався, лише зрідка проводячи контратаки, які не несли особливої загрози для Нойєра. Зрештою, в одному з епізодів Рібері все ж пробив Чеха, але Педро Проенса скасував взяття воріт через офсайд у француза.

Здавалося, матч котиться до нульової нічиєї та екстра-таймів, але на 83 хвилині Томас Мюллєр відкрив рахунок. Нападник ударом головою з гострого кута замкнув подачу Тоні Крооса. Альянц-Арена переможно заревіла, передчуваючи тріумф, але тут мюнхенців очікував шок – Дідьє Дрогба відірвався від Боатенга та потужним пострілом головою змусив шаленіти вже фанатів Челсі! У підсумку, 1:1 – команди змушені були з'ясовувати переможця у додаткові 30 хвилин.

На початку першого екстра-тайму Дрогба міг з героя перетворитися в антигероя. Івуарієць сфолив проти Рібері у власному штрафному, а португальський рефері вказав на позначку. До м'яча підійшов Ар'єн Роббен – Альянц-Арена завмерла в очікуванні гола, але іншої думки був Петр Чех. Голкіпер потягнув удар голландця з нижнього кута. Баварія продовжувала тиснути – моменти мали Гомес та Оліч, але доля переможця вирішувалася в серії пенальті.

Лотерея розпочалася вдало для Тимощука і Ко – Лам реалізував свій удар, а Мата програв дуель Нойєру. Гомес та голкіпер Баварії теж пробили влучно, як і Давід Луїс з Френком Лемпардом. А от Оліч не зумів переграти Чеха, після чого Коул відправив м'яч у сітку. Останнім у Баварії бив Бастіан Швайнштайгер. Повільний розбіг, удар... стійка!!! На стадіоні запанувала гробова тиша, за винятком секторів з вболівальниками Челсі. Цей промах виявився фатальним – Дідьє Дрогба пробив влучно та приніс Челсі перший Кубок чемпіонів в історії клубу.

Зауважимо, що після поєдинку Тимощук став однією з головних тем для обговорень у Німеччині. Виходячи на поле перед початком матчу, українець торкнувся трофею. Як відомо, це вважається поганою прикметою, а після поразки Баварії цей вчинок українця критикували ще довго. У цьому зізналася Надія Навроцька – де-факто колишня дружина Анатолія. Більше того, Тимощука звинуватили ще й у тому, що він начебто відмовився виконувати пенальті у післяматчевій серії.

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Програти фінал Ліги чемпіонів – прикрість для кожного футболіста. Але програти її на домашній арені в серії пенальті тоді, коли заповітний Кубок був практично в руках, – це справжня трагедія. Недарма той матч вважається одним із найдраматичніших в історії найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Через рік Баварія та Тимощук все ж візьмуть омріяну ЛЧ, обігравши на Вемблі дортмундську Борусію. Але це вже зовсім інша історія...

Ліга чемпіонів 2011/12. Фінал

Баварія – Челсі – 1:1 (по пен. 3:4)

Голи: Мюллєр, 83 – Дрогба, 88

Нереалізований пенальті: Роббен, 95

Баварія: Нойєр – Лам, Боатенг, Тимощук, Контенто – Кроос, Швайнштайгер – Роббен, Мюллєр (ван Бюйтен, 87), Рібері (Оліч, 97) – Гомес

Тренер: Юпп Хайнкес

Челсі: Чех – Босінгва, Давід Луїс, Кехілл, Коул – Обі Мікел – Лемпард, Калу (Торрес, 84), Бертранд (Малуда, 73), Мата – Дрогба

Тренер: Роберто Ді Маттео

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