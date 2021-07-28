Полузащитник Манчестер Юнайтед Погба до сих пор не определился относительно своего будущего.

Погба свернул переговоры с Манчестер Юнайтед по поводу нового соглашения, сообщает Get French Football News.

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Отмечается, что есть два варианта развития ситуации: либо манкунианцы улучшат условия контракта, или же "откроют двери" для переговоров Погба с ПСЖ.

К слову, в прошлом сезоне Поль провел за Манчестер Юнайтед 42 матча во всех турнирах, записав в свой актив 6 голов и 9 ассистов.

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