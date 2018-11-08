Ліга чемпіонів: Манчестер Юнайтед у вольовому стилі здолав Ювентус – шедеври Роналду та Мати, конфуз Щенсни в ендшпілі

Англійський Манчестер Юнайтед переміг туринський Ювентус на виїзді в матчі 4-го туру групи H Ліги чемпіонів 2018/19. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Обидві команди активно розпочали поєдинок, намагаючись намацати слабкі місця одне одного. Так, манкуніанці зі стартових хвилин почали активно завантажувати правий фланг оборони туринців, де несподівано з'явився Маттія Де Шільйо. Раз у раз Шоу, Мартіаль, а також Алексіс Санчес пробували створювати чисельну перевагу в зоні правого захисника господарів, але після "знешкодження" фулбека натикалися на цементний дует у центрі оборони.

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Так, на 8-й хвилині м'яч після удару Мартіаля з-за меж штрафного майданчика "заплутався" десь у ногах Бонуччі та К'єлліні. Ювентус відповів ударом Роналду, але постріл Кріштіану заблокував Кріс Смоллінг.

До середини першої половини матчу на полі була абсолютно рівна гра, що забезпечив високий пресинг МЮ. У кількох епізодах кіпер "зебр" Щенсни навіть не мав варіантів при введенні м'яча ударом від воріт, тому змушений був вибивати його в боротьбу. Щоправда, навіть за такої гри більше небезпеки біля воріт суперника створював Юве.

Ювентус – Манчестер Юнайтед – 1:2 – відео голів та огляд матчу

На 10-й хвилині Бентанкур із допомогою рикошету від захисника непогано бив у дальній кут, але м'яч пройшов поруч із стійкою. А через 6 хвилин лише хороша позиційна гра Лінделефа завадила Куадрадо вискочити на побачення з Де Хеа після класної скидки головою від Роналду. Від Юнайтед відповісти взявся Алексіс Санчес.

Чилієць спочатку ледь не замкнув із лінії воротарського майданчика верхову передачу Матіча, а на 31-й хвилині довго готувався забити туринцям зі штрафного, але влучив у "стінку". Надалі ж гру під контроль майже повністю взяв Ювентус і ще до перерви мав кілька реальних нагод відкрити рахунок.

На 34-й хвилині Куадрадо небезпечно прострілив із правого флангу, а Матіч ледь не зрізав м'яч у власні ворота. Ще за хвилину Хедіра пробив у стійку після передачі Роналду. А під завісу тайму лише Погба зумів вибити м'яч майже з лінії воріт після чудового удару Дибали. Тому свисток на перерву від головного арбітра, здавалося, врятував Манчестер Юнайтед від гола у власні ворота.

Проте початок другого тайму нагадав старт зустрічі. Манкуніанці та туринці знову почали почергово обмінюватися атаками: на 49-й хвилині Мартіаль класно клав м'яч у дальній нижній кут, але трохи не влучив у ворота, а Дибала в атаці у відповідь ударом за дугою влучив у перекладину воріт Де Хеа.

Та все це було лише прелюдією до справжнього шедевру. На 65-й хвилині Бонуччі зробив класну передачу з центра поля за спини оборонців, а Кріштіану Роналду, відірвавшись від Лінделефа, в один божественний дотик розстріляв Де Хеа – 1:0!

Пропущений м'яч, та ще й такий феноменальний, вибив з "автобусної" колії МЮ, і Юве міг упродовж кількох хвилин довести рахунок навіть до непристойного. Один лише Міралем П'яніч двічі міг забивати, але в першому випадку його удар у дотик після пасу Роналду чудово парирував Де Хеа, а в іншому – боснієць банально не влучив у ворота.

Трохи зарухалися попереду "червоні дияволи" після замін. На 79-й хвилині Решфорд несподівано для оборони туринців розвернувся і пробив у нижній кут, та для взяття воріт молодому англійцю не вистачило кількох сантиметрів. А на 86-й хвилині спрацювала інша заміна від Моурінью: Хуан Мата феноменально виконав штрафний удар, пошивши в дурні і "стінку", і кіпера господарів – 1:1.

Ювентус за інерцією продовжив лізти вперед, але натомість отримав м'яч у власні ворота. На 90-й хвилині манкуніанці отримали право на штрафний удар із лівого флангу й зуміли витіснити з нього абсолютний максимум. Після навісу верх прогнозовано виграв Феллаїні, продовживши передачу в бік воріт, а Щенсни замість того, щоб вибити м'яч подалі – влучив ним в Алекса Сандро, від якого той залетів у ворота – 1:2!

Туринці в доданий арбітром час спробували організувати штурм воріт Юнайтед, але ледь не пропустили третій м'яч у контратаці, коли Решфорд вискочив віч-на-віч із Щенсни. Отже, перемога МЮ, яка дозволила англійському гранду обійти Валенсію у турнірній таблиці квартету H. Тепер підопічні Моурінью мають 7 очок, а левантійці – лише 5. Ювентус продовжує лідирувати. У "зебр" 9 набраних балів.

Ліга чемпіонів 2018/19, група H, 4-й тур

Ювентус – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голи: Роналду, 65 – Мата, 86, Алекс Сандро, 90 (автогол)