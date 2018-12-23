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Погба несподівано подякував Моурінью

12:18 600 Читать на русском
Погба несподівано подякував Моурінью
Погба та Моурінью / Reuters

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба після перемоги над Кардіффом (5:1) неочікувано подякував колишньому керманичу манкуніанців Жозе Моурінью за спільну роботу.

"Знаю, що ви чекаєте чогось про Моурінью та сьогоднішній результат. Звісно, що ми дуже задоволені ним. Зіграли добре, вся команда добре виступила, тому я знаю, про що ви хочете мене запитати.

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Із Жозе ми здобували трофеї, тому я хочу подякувати йому за це. Не все йшло гладко, але ми перемагали, ставали кращими завдяки цьому, зокрема, як особистості. Тепер це минуле. Хочу сказати йому дякую за все", – сказав Погба в коментарі Manchester Evening News.

Відзначимо, що британська преса впродовж тривалого часу писала про особистий конфлікт французького хавбека з Жозе Моурінью, що призвів до погіршення мікроклімату та результатів команди, а також, зрештою, спричинив відставку португальського фахівця.

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Англія18 турКардіфф Сіті (Кардіфф)

Кардіфф - Манчестер Юнайтед: Субота 22 грудня 2018

Кардіфф
Матч завершено
1 : 5
Манчестер Юнайтед
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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Кардіфф - Манчестер Юнайтед Поль Погба Поль Погба
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