"Ще Фергюсон був близький до цього": Сульшер оцінив трансфер Варана на Олд Траффорд
Керманич англійського Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер відреагував на перехід із мадридського Реала оборонця Рафаеля Варана.
"Я дуже щасливий з того, що ми змогли домовитися з Реалом. Варан – перевірений чемпіон.
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Ми слідкували за ним упродовж багатьох років. До його купівлі був близький ще сер Алекс Фергюсон. Ми матимемо більше варіантів гри з ним", – цитує норвежця журналіст Лорі Вітвел у своєму твіттері.
Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед оголосив про підписання Варана 27 липня. Орієнтовна вартість трансферу – 50 млн євро, а центрбек укладе з манкуніанцями контракт на 5 років.
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