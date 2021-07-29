"Я дуже щасливий з того, що ми змогли домовитися з Реалом. Варан – перевірений чемпіон.

"Довершений центрбек": Евра порівняв Варана з легендою Манчестер Юнайтед

Ми слідкували за ним упродовж багатьох років. До його купівлі був близький ще сер Алекс Фергюсон. Ми матимемо більше варіантів гри з ним", – цитує норвежця журналіст Лорі Вітвел у своєму твіттері.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед оголосив про підписання Варана 27 липня. Орієнтовна вартість трансферу – 50 млн євро, а центрбек укладе з манкуніанцями контракт на 5 років.

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