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Погба готовий влаштувати бойкот, якщо Манчестер Юнайтед не відпустить його в Реал

11:22 228 Читать на русском
Погба готовий влаштувати бойкот, якщо Манчестер Юнайтед не відпустить його в Реал
Поль Погба / Reuters

Зірковий півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба не хоче залишатися в команді.

Чемпіон світу налаштований змінити клубну прописку вже цього літа, інофрмує ABC.es.

Манчестер Юнайтед просить захмарні гроші за Погба

Француз хоче подати запит на трансфер вже найближчим часом. Якщо керівництво "червоних дияволів" не розглядатиме його прохання, то Погба готовий влаштувати відкритий бойкот. Гравець знає про інтерес Реала і планує якомога швидше розпочати переговори з іспанським грандом.

Фанати Реала озвучили нову трансферну ціль під час презентації Азара

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація про зацікавленість туринського Ювентуса у трансфері Погба. Француз захищав кольори чемпіона Італії в 2012-2016 роках.

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Трансфери Реал Мадрид Реал Мадрид Англія Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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