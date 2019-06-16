Погба готовий влаштувати бойкот, якщо Манчестер Юнайтед не відпустить його в Реал

Зірковий півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба не хоче залишатися в команді.

Чемпіон світу налаштований змінити клубну прописку вже цього літа, інофрмує ABC.es.

Манчестер Юнайтед просить захмарні гроші за Погба

Француз хоче подати запит на трансфер вже найближчим часом. Якщо керівництво "червоних дияволів" не розглядатиме його прохання, то Погба готовий влаштувати відкритий бойкот. Гравець знає про інтерес Реала і планує якомога швидше розпочати переговори з іспанським грандом.

Фанати Реала озвучили нову трансферну ціль під час презентації Азара

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація про зацікавленість туринського Ювентуса у трансфері Погба. Француз захищав кольори чемпіона Італії в 2012-2016 роках.