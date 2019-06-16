Погба готовий влаштувати бойкот, якщо Манчестер Юнайтед не відпустить його в Реал

Італія — 12:54 335
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Маліновський може перейти в Аталанту за 17 млн євро
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Булеца отримав "срібний м'яч" ЧС-2019 U-20, Сікан – "срібний бутс"Світ — 08:49 3204
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Україна U-20 – Південна Корея U-20: українці – чемпіони світу 2019, Лунін, Супряга і Ко феєрять, Петраков всіх перегравЗбірна України — 15 черв 16664
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"Це – диво! І це диво – наше!": реакція соцмереж на історичну перемогу України у фіналі ЧС-2019 U-20Збірна України — 15 черв 6703
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Україна U-20 – Південна Корея U-20 – 3:1 – відео голів та огляд матчу, в якому "синьо-жовті" стали чемпіонами світуЗбірна України — 15 черв 31551