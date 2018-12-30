Погба – про розгром Борнмута: Саме так ми і хочемо грати

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба прокоментував перемогу над Борнмутом (4:1) у 20-му турі англійської Прем'єр-ліги.

"Нам потрібна була перемога, й ми чудово зіграли. МЮ повертається, хоч нам і треба здолати довгий шлях. Те, що ми так закінчили рік, прекрасно.

Манчестер Юнайтед – Борнмут – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Чим змінилася наша гра після приходу Сульшера? Ми Манчестер Юнайтед і повинні бути на першому рядку АПЛ. Це всього-навсього реакція гравців, ми всі отримуємо задоволення. У часи попереднього наставника ми теж здобували перемоги, але зараз у нас інший стиль гри. Тепер МЮ більше орієнтований на атаку, створює більше моментів, і грає саме так, як ми й хочемо", – наводить слова Погба BBC.

Відзначимо, що в поєдинку з Борнмутом французькому хавбеку вдалося оформити дубль та зробити результативну передачу на Ромелу Лукаку.

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