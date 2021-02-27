Борусія Д розгромила Армінію в рамках 23-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Армінія зуміла відоборонятися упродовж першого тайму, але після перерви усі зусилля стали марними – "джмелі" відправили у ворота суперника три "сухих" м'ячі.

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Найпомітнішим став хавбек Дортмунда Джейдон Санчо, який записав у свій актив гол та результативну передачу. Таким чином англієць став наймолодшим гравцем, який віддав 50 асистів у рамках Бундесліги, а також першим гравцем в історії турніру, який зробив це, не зігравши ще й сотні матчів.