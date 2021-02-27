Двойной рекорд Санчо в видеообзоре матча Боруссия Д – Арминия – 3:0
19:12 - Читати українською
Боруссия Д разгромила Арминию в рамках 23-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
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Арминия сумела отобороняться на протяжении первого тайма, но после перерыва все усилия стали напрасными – "шмели" отправили в ворота соперника три "сухих" мяча.
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Самым заметным стал хавбек Дортмунда Джейдон Санчо, который записал в свой актив гол и результативную передачу. Таким образом англичанин стал самым молодым игроком, который отдал 50 ассистов в рамках Бундеслиги, а также первым игроком в истории турнира, который сделал это, не сыграв еще и сотни матчей.
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