В рамках 23-го туру Бундесліги було проведено чотири матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2020/21, 23-й тур

Баварія – Кельн – 5:1

Голи: Шупо-Мотінг, 18, Лєвандовскі, 34, 65, Гнабрі, 82, 86 – Скірі, 49

Борусія Д – Армінія – 3:0

Голи: Дауд, 48, Санчо, 58 (пен), Рейньєр, 81

Штутгарт – Шальке – 5:1

Голи: Ендо, 10, 26, Калайдзіч, 35, Клемент, 88, Дідаві, 90+2 – Колашинац, 40

Нереалізований пенальті: Бенталеб, 72 (Шальке)

Вольфсбург – Герта – 2:0

Голи: Клюнтер, 38 (автогол), Лакруа, 90

Вилучення: Понграчіч, 90+4 (Вольфсбург) (друга жовта)

РБ Лейпциг – Борусія М – початок о 19:30

Баварія у домашньому поєдинку із Кельном повинна була реабілітуватися за нещодавні невдачі з Айнтрахтом та Армінією. Мюнхенці з перших хвилин кинулись в атаку і на 18-й хвилині рахунок відкрив Шупо-Мотінг. Трохи згодом, на 34-й, перевагу закріпив Лєвандовскі. "Цапи" ж у першому таймі нічого створити не змогли.

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Після перерви тренер Кельна кинув у бій свіжі сили й це відразу дало свої плоди – на 49-й один гол відквитав Скірі. Однак, це виявилось усе, на що були спроможні гості. На 65-й дубль до свого активу записав Лєвандовскі, а під завісу зустрічі ще один дубль встиг оформити Гнабрі. Баварія святкує перемогу.

Борусія Д у рідних стінах приймала Армінію. Перша половина зустрічі виявилась досить нудною. "Джемелі" більше атакували та били по воротах, але забити ніяк не вдавалось. Гості в основному оборонялись і зрідка огризались контратаками, які важко було назвати небезпечними. Команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

На початку другої половини зустрічі Санчо біля штрафного суперника віддав на Дауда, який вийшов на ударну позицію та точним ударом вивів дортмундців уперед. На 58-й "джмелі" заробили одинадцятиметровий за фол у карному, який без особливих проблем реалізував той же Санчо. Армінія не чинила жодного спротиву і під завісу поєдинку свій дебютний гол забив Рейньєр. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Борусії Д – 3:0.

Бунтівний Шальке завітав у гості до Штутгарта. Проблеми у команді дали про себе знати з перших хвилин – гельзенкірхенці недопрацьовували у захисті, і на 9-й хвилині Ендо замкнув подачу з кутового – 1:0. У середині тайму той же Ендо записав до свого активу дубль – знову після розіграшу кутового. Гості ніяк не відповідали й на 35-й ще один поклав Калайдзіч – теж після розіграшу стандарту! Тільки після цього гравці Шальке трохи зібрались і відквитали один гол – відзначився Колашинац.

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У другому таймі гості вирівняли гру, однак зменшити відставання ніяк не вдавалось. На 72-й вони заробили одинадцятиметровий, але його не зумів реалізувати Бенталеб – він пробив просто по центру воріт і голкіпер без особливих проблем парирував удар. Вже на останніх хвилинах основного часу господарі зуміли забити ще два – по голу у свої активи записали Клемент і Дідаві. У підсумку – нищівна поразка Шальке – 5:1.

Герта на виїзді зустрічалась із Вольфсбургом. Наприкінці першого тайму "вовки" вийшли у швидку атаку і відкрили рахунок – Баку прострілив у штрафний суперника, а Клюнтер зрізав м'яч у власні ворота. У другій половині зустрічі гольова засуха тривала аж до 90-ї хвилини, коли перевагу господарів збільшив Лакруа. Впевнена перемога Вольфсбурга.

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