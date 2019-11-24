Подвійний камбек з драматичною розв'язкою у відеоогляді матчу Шеффілд Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 3:3

Шеффілд Юнайтед та Манчестер Юнайтед розписали надрезультативну нічию у матчі 13 туру АПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

Новачок еліти не злякався грізного суперника і вже з перших хвилин насів на ворота Давіда Де Хеа. Іспанець кілька разів рятував ворота своєї команди, однак Флік та Муссе таки змогли його пробити – 2:0 до перерви.

Манчестер Юнайтед розписав божевільну нічию з Шеффілд Юнайтед у матчі камбеків

У другій половині малюнок гри не зазнав великих змін, і все йшло до того, що Шеффілд Юнайтед збільшить свою перевагу, а не "червоні дияволи" здійснять камбек. Однак ударні сім хвилин у виконанні хлопців Сульшера перевернули все з ніг на голову – 3:2. Здавалося, що МЮ таки вирве три очки, але Олівер Макберні, який вийшов на заміну, думав інакше – нападник скористався хаосом у центрі штрафного майданчика суперника і врятував очко для своєї команди.