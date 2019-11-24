Манчестер Юнайтед розписав божевільну нічию з Шеффілд Юнайтед у матчі камбеків

Шеффілд Юнайтед та МЮ у захоплюючому матчі 13-го туру АПЛ зіграли у фантастичну нічию (3:3). Звіт поєдинку читайте на "Футбол 24".

У недільному поєдинку 13-го туру АПЛ підопічні Сульшера завітали у гості до Шеффілд Юнайтед. Господарі агресивно почали й могли забивати принаймні двічі вже у дебюті першого тайму – удари Ландстрема та Макголдріка не без проблем парирував Де Хеа. Саме ці двоє були найактивнішими в стартові хвилини, але забив Флек, вдало зігравши на добиванні. Ще до перерви рахунок міг змінюватись, але з ударами Макголдріка та Марсьяля впорались голкіпери.

По перерві Рашфорд пробив над поперечкою, тоді як зразкова атака господарів закінчилась голом. Флек віддав розрізну передачу поміж захисниками МЮ, а Муссе розібрався з Де Хеа віч-на-віч – 2:0. Рятувати "дияволів" взявся юний захисник Брендон Вільямс, який залишився сам у штрафному після подачі з правого флангу й поклав "круглого" у нижній кут! Друга заміна Сульшера майже миттєво принесла результат – 18-річний Грінвуд забіг за спину Ягелці та замкнув закидання Рашфорда з кута штрафного. Маркус вже за 2 хвилини й самим забив та вивів МЮ вперед – відкрився в штрафному й у дотик переправив м'яч у сітку після передачі Джеймса!

Гості могли забивати ще, але заміни у кінці тайму помітно сповільнили шалений темп протистояння. Втім, Макберні на 90+1-й зумів вирвати для господарів справедливу нічию, на яку Шеффілд відверто награв. У підсумку – молодь Сульшера ледь не вириває яскраву перемогу для свого наставника проти непростого суперника, але змушена задовольнитись лише нічиєю. У турнірній таблиці МЮ залишається 9-м, а Шеффілд Юнайтед відстояв 6-у сходинку.

"Гол із раю": найбільш британський клуб АПЛ – капітан втратив сина, тренер п'є пиво, команда карає фаворитів і Ярмоленка