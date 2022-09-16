Форвард СК Дніпро-1 та збірної України Артем Довбик вдало провів поєдинок проти Аполлона у другому турі ЛК.

У матчі з Аполлоном 25-річний українець відзначився дублем, а також записав до свого активу один асист. Така результативність подарувала Артему місце одразу у двох топсписках.

Аполлон – СК Дніпро-1 – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Довбик змагатиметься за звання найкращого гравця туру Ліги конференцій. У боротьбі за нагороду суперниками будуть Еммануель Банда з Юргордена (гол+асист у матчі з Мольде), Сердар Гюрлер з Істанбул Башакшехіра (два голи у ворота Фіорентини) й Деян Любічіч з Кельна (дубль проти Словацко). Віддати свій голос можна тут.

Також нападник СК Дніпро-1 опинився серед претендентів на приз найкращому автору гола. Його конкуренти – Юсуф Отубанйо (П'юнік), Вадіс Оджіджа-Офо (Гент) та Алехандро Баена (Вільяреал). Проголосувати можна за посиланням.

️ Baena, Otubanjo, Dovbyk & Odjidja-Ofoe



Which goal was the best on Matchday 2? @Heineken | #UECLGOTW | #UECL — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) September 15, 2022

Who are you voting as your Player of the Week?



️ Serdar Gürler

️ Artem Dovbyk

️ Dejan Ljubicic

️ Emmanuel Banda#Laufenn | #UECLPOTW | #UECL — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) September 15, 2022

Нагадаємо, дніпряни після двох турів із трьома очками розташувались на другій сходинці групи Е. Лідирує у квартеті АЗ.

СК Дніпро-1 принизив Аполлон: нестримний Довбик зробив три голи, кіпріотський Індзагі та історична перемога