СК Дніпро-1 вже має впевнену перевагу над кіпріотами в матчі 2-го туру групового етапу Ліги конференцій. Відео голів у поєдинку Аполлон – СК Дніпро-1 дивіться на Футбол 24.

Дніпряни повели в рахунку вже на 11 хвилині. Гуцуляк класно розрізав оборону суперника і Довбик з Рубчинським вийшли вдвох на одного воротаря. Артем не поскупився та віддав партнеру, який в падінні забив перший гол СК Дніпро-1 на груповому етапі.

Аполлон – СК Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу ЛК – з Довбиком за першими очками

Пізніше це ж тріо оформило і друге взяття воріт. Знову Гуцуляк розрізав оборону пасом на Рубчинського, а той віддав на Довбика. Форвард познущався з захисту, посадивши оборонця на п'яту точку, після чого відправив м'яч у ворота.

Перед перервою Довбик оформив дубль. Цього разу Артем віддав Бусанелло, який увірвався у штрафний та повернув форварду – той в дотик зробив рахунок 3:0.