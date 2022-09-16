Форвард СК Днепр-1 и сборной Украины Артем Довбик удачно провел поединок против Аполлона во втором туре ЛК.

В матче с Аполлоном 25-летний украинец отличился дублем, а также записал в свой актив один ассист. Такая результативность подарила Артему место сразу в двух топ-списках.

Аполлон – СК Днепр-1 – 1:3 – видео голов и обзор матча

Довбик сразится за звание лучшего игрока тура Лиги конференций. В борьбе за награду соперниками будут Эммануэль Банда из Юргордена (гол+ассист в матче с Мольде), Сердар Гюрлер из Истанбул Башакшехира (два гола в ворота Фиорентины) и Деян Любичич из Кельна (дубль против Словацко). Отдать свой голос можно здесь .

Также нападающий СК Днепр-1 оказался среди претендентов на приз лучшему автору гола. Его конкуренты – Юсуф Отубаньо (Пьюник), Вадис Оджиджа-Офо (Гент) и Алехандро Баэна (Вильярреал). Проголосовать можно по ссылке .

Кого вы выбираете в качестве игрока недели?



️ Сердар Гюрлер

️ Артем Довбык

️ Деян Любичич

️ Эммануэль Банда #Laufenn | #UECLPOTW | #УКЛ — Лига конференций Европы УЕФА (@europacnfleague) 15 сентября 2022 г.

Напомним, днепряне после двух туров с тремя очками расположились на второй строчке группы Е. Лидирует в квартете АЗ.