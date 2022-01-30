Єгипет дотиснув Марокко у матчі 1/4 фіналу Кубка африканських націй. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

"Атлаські леви" вийшли вперед вже на 7-й хвилині зустрічі. Хакімі спровокував фол суперника у карному майданчику, а Буфаль сильним ударом реалізував пенальті.

Єгипет – Марокко: Салах, Трезеге і 3 кіпер тягнуть в 1/2 КАН, суддя б'є екс-зірку Барселони, а той просить червону

Рятувати Єгипет взявся Мохамед Салах. Головна зірка "фараонів" відповів швидким голом у другому таймі, вдало зігравши на добиванні. Він же організував переможний м'яч у екстратаймі. На 100-й хвилині Салах пронісся лівим флангом та ідеально викотив передачу для Трезеге – 2:1.