"Гадаю, ситуація з коронавірусом в Україні схожа на інші країни. Наразі все не дуже добре, проте я помітив, що українці ставляться до цього з меншою обережністю.

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Коли я приїхав сюди, то бачив дуже мало людей в масках. Подумав – можливо, в Україні немає коронавірусу. Загалом ми тренуємося в доковідних умовах, лише за 2 дні до матчу всі гравці і персонал здають тести на COVID-19", – розповів Сайядманеш у інтерв'ю Gol Bezan Podcast.

Нагадаємо, іранець приєднався до Зорі у жовтні минулого року. Наразі форвард провів за луганців 18 матчів, відзначився 5 голами та 2 асистами.

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