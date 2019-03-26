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Подольскі провів двобій за правилами сумо – його опонент важив 158 кг

06:00 510 Читать на русском
Подольскі провів двобій за правилами сумо – його опонент важив 158 кг
Лукас Подольскі / Фото weheartit

Німецький нападник японського Віссел Кобе Лукас Подольскі все більше занурюється у східну культуру.

Лукас Подольскі спробував свої сили у сумо.

Його суперником став легендарний сумоїст з Монголії Хакухо Се, вага якого складає 158 кг.

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Як саме завершився поєдинок між цими суперниками – невідомо, але фото з двобою вийшли доволі ефектними. Найкращі моменти сутички 33-річний Подольскі опублікував у себе в twitter.

Нагадаємо, легендарний форвард збірної Німеччини перебрався в чемпіонат Японії в 2017 році.

Теги
Світ Лукас Подольскі Лукас Подольскі футбольні курйози Віссел Кобе Віссел Кобе
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