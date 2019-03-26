Подольски провел поединок по правилам сумо – его оппонент весил 158 кг

Немецкий нападающий японского Виссел Кобе Лукас Подольски все больше погружается в восточную культуру.

Лукас Подольски попробовал свои силы в сумо.

Его соперником стал легендарный сумоист из Монголии Хакухо Се, вес которого составляет 158 кг.

Неймар головой покорял баскетбольный тренажер – видео дня

Как завершился поединок между этими соперниками – неизвестно, но фото с поединка вышли довольно эффектными. Лучшие моменты схватки 33-летний Подольски опубликовал у себя в twitter.

Напомним, легендарный форвард сборной Германии перебрался в чемпионат Японии в 2017 году.