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Подольски провел поединок по правилам сумо – его оппонент весил 158 кг

06:00 14 Читати українською
Подольски провел поединок по правилам сумо – его оппонент весил 158 кг
Лукас Подольски / Фото weheartit

Немецкий нападающий японского Виссел Кобе Лукас Подольски все больше погружается в восточную культуру.

Лукас Подольски попробовал свои силы в сумо.

Его соперником стал легендарный сумоист из Монголии Хакухо Се, вес которого составляет 158 кг.

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Как завершился поединок между этими соперниками – неизвестно, но фото с поединка вышли довольно эффектными. Лучшие моменты схватки 33-летний Подольски опубликовал у себя в twitter.

Напомним, легендарный форвард сборной Германии перебрался в чемпионат Японии в 2017 году.

Теги
Мир Лукас Подольски Лукас Подольски футбольные курьёзы Виссел Кобе Виссел Кобе
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