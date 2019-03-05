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Неймар головою підкорював баскетбольний тренажер – відео дня

12:52 94 Читать на русском
Неймар головою підкорював баскетбольний тренажер – відео дня
Неймар / Фото Jordan

Поки Неймар знаходиться поза футболом, бразилець освоює нові види спорту.

Неймар не виходив на футбольне поле вже близько 1,5 місяця через травму п'ятої плесневої кістки, але нападник ПСЖ старається підтримувати форму будь-якими іншими способами.

Неймар зізнався, що не любить переглядати футбол по телебаченню, а віддає перевагу іншому спорту

В мережі з'явилось відео, на якому 27-річний бразилець головою закидує баскетбольні м'ячі. Варто відзначити, що гравець далеко не зганьбився у новому образі.

Нагадаємо, лікарі пророкують повернення Неймара на футбольне поле на початку квітня.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Франція Відеоновини Неймар Неймар
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