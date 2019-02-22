Поденсе. який розтрощив стенд у мікст-зоні, звинуватив арбітра у поразці Олімпіакоса від Динамо

Півзахисник Олімпіакоса відкрито звинуватив суддівську бригаду у допомозі київському Динамо в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

"У першій грі результат, можливо, був справедливим. Але сьогодні ми добре захищалися і створювали моменти. У футболі так буває, що ви не отримуєте того, чого хочете. Нашим завданням було не пропустити і забити. Але поле було не в найкращому стані, а суддя завжди свистів на користь Динамо", – цитує Поденсе gazzetta.gr.

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Нагадаємо, київське Динамо мінімально перемогло Олімпіакос та пробилось до 1/8 фіналу Ліги Європи. Жеребкування відбудеться сьогодні, 22 лютого, о 14:00 за київським часом.

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