Чеський ляпас Генку Маліновського, англійські розгроми, Інтер розриває без Ікарді, – підсумки 1/16 фіналу ЛЄ

"Футбол 24" підбиває підсумки першого раунду плей-офф другого за престижністю турніру континенту – Ліги Європи.

Стадія 1/16 фіналу Ліги Європи по-різному завершилася для українських грандів. Для когось результати Динамо (прохід пірейського Олімпіакоса) та Шахтаря (виліт від франкфуртського Айнтрахта) є сенсаційними, для інших – очікуваними. Подібних результатів вистачало й у решті 14-ти протистояннях цього раунду.

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Останній причал Маліновського

Головна сенсація раунду трапилася у Бельгії. Генк українця Руслана Маліновського волею жеребу отримав у суперники одного з найпростіших опонентів – празьку Славію. Із чеської столиці "гірники" привезли цілком прийнятну нульову нічию. Домашній поєдинок для Генка почався чудово. Уже на 10-й хвилині форвард бельгійців Леандро Троссар відкрив рахунок, а місцеві фанати напевне вже почали шукати найслабшого суперника в 1/8 фіналу. Та Славія здаватися не збиралася, перехопила ініціативу та швидко зрівняла рахунок. А в другому таймі гол Траоре та дубль Шкоди шокували українського хавбека та Ко. Далі йде Славія і знову стає ласим шматочком в 1/8 фіналу. Наприклад, для Динамо. Тим більше, "біло-сині" цього сезону вже перемагали пражан...

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Англійська легкість

Два англійських представники в ЛЄ підтвердили статус фаворитів і легко пройшли перший раунд плей-офф. Складніше було Арсеналу. "Каноніри" змушені були їхати в далеку Білорусь і на промерзлому полі Барісав-Арени зазнали мінімальної поразки. Проте, на Емірейтс лондонці вирівняли становище вже на старті матчу-відповіді (Волков забив у власні ворота), а потім центрбеки Мустафі та Сократіс довели рахунок до розгромного. Із таким же результатом завершив домашній поєдинок і Челсі. Щоправда, "сині" провели рівний перший тайм (за моментами) із Мальме й лише в другому таймі "Саррібол" запрацював. Та прикметно, що голи за лондонців забивали гравці, які не користуються симпатією Саррі – Жиру, Барклі та Хадсон-Одой.

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Російські сенсації

Ідуть далі й два російських клуби. Якщо шанси Зеніта та Фенербахче від початку називали приблизно рівними, то Байєр був безумовним фаворитом двобою із Краснодаром. Але "фармацевти" вкотре нагадали про своє образливе прізвисько "Неверкузен": команда Петера Боса примудрилася поступитися команді, яка свій останній офіційний матч до 1/16 фіналу Ліги Європи провела ще 13 грудня. Гаразд, не вдалося забити в зимовій Росії. Але і на Бай-арені німці забили лише за 3 хвилини до кінця поєдинку, коли вже мінімально поступалися.

Натомість у Санкт-Петербурзі Зеніт відіграв перевагу Фенербахче після першого матчу ("жовті канарки" здобули перемогу 1:0 вдома). Пітерці забили двічі в першому таймі, хоча Топал ще до перерви повернув турків у гру. Але в другому таймі іранець Сердар Азмун забив вдруге, вивів Зеніт до 1/8 фіналу та вийшов вперед у гонитві за звання найкращого зимового новачка "синьо-біло-блакитних".

Повернення Інтера

Після скандалу навколо Мауро Ікарді, його псевдотравми, втрати капітанської пов'язки, відмови продовжити контракт та невиразних результатів упродовж двох місяців переконливу перемогу здобув Інтер. Міланці розтрощили вдома віденський Рапід навіть без головної зірки, і, хоч сила опонента викликає запитання, та в довгостроковій перспективі звитяга над австрійцями може мати вагомий позитивний ефект. Чотири забиті м'ячі, повний контроль над грою і прохід далі – важливі бонуси перед вирішальним відрізком сезону, де на "нерадзуррі" чекає не тільки битва за кубок Ліги Європи, а й напружена боротьба за зону Ліги чемпіонів у Серії А.

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