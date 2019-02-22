toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ - ОЛИМПИАКОС АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - ШАХТЕР ЛИГА ЕВРОПЫ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ

Поденсе, который разбил стенд в микст-зоне, обвинил арбитра в поражении Олимпиакоса от Динамо

13:17 97 Читати українською
Поденсе, который разбил стенд в микст-зоне, обвинил арбитра в поражении Олимпиакоса от Динамо
Даниель Поденсе / Твиттер Лиги Европы

Полузащитник Олимпиакоса открыто обвинил судейскую бригаду в помощи киевскому Динамо в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

"В первой игре результат, возможно, был справедливым. Но сегодня мы хорошо защищались и создавали моменты. В футболе так бывает, что вы не получаете того, чего хотите. Нашей задачей было не пропустить и забить. Но поле было не в лучшем состоянии, а судья всегда свистел в пользу Динамо", – цитирует Поденсе gazzetta.gr.

Хавбек Олимпиакоса Поденсе сломал стенд в микс-зоне НСК Олимпийский

Напомним, киевское Динамо минимально победило Олимпиакос и пробилось в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка состоится сегодня, 22 февраля, в 14:00 по киевскому времени.

Чеський ляпас Генку Маліновського, англійські розгроми, Інтер розриває без Ікарді, – підсумки 1/16 фіналу ЛЄ

Лига Европы1/16 финалаНСК Олимпийский (Киев)

Динамо Киев - Олимпиакос: Четверг 21 февраля 2019

Динамо Киев
Матч окончен
1 : 0
Олимпиакос
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Олимпиакос Олимпиакос Даниэль Поденсе Даниэль Поденсе Динамо Киев - Олимпиакос
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
32
мин
Милан
21:30
Эмполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук