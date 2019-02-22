Поденсе, который разбил стенд в микст-зоне, обвинил арбитра в поражении Олимпиакоса от Динамо

Полузащитник Олимпиакоса открыто обвинил судейскую бригаду в помощи киевскому Динамо в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

"В первой игре результат, возможно, был справедливым. Но сегодня мы хорошо защищались и создавали моменты. В футболе так бывает, что вы не получаете того, чего хотите. Нашей задачей было не пропустить и забить. Но поле было не в лучшем состоянии, а судья всегда свистел в пользу Динамо", – цитирует Поденсе gazzetta.gr.

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Напомним, киевское Динамо минимально победило Олимпиакос и пробилось в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка состоится сегодня, 22 февраля, в 14:00 по киевскому времени.

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